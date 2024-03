Mensa-Treffen im April Duisburg wird fünf Tage zum Intelligenz-Hotspot

Für das bundesweite Jahrestreffen von Mensa in Deutschland e.V., dem Verein für Hochbegabte, fiel die Wahl in diesem Jahr auf Duisburg. Vom 3. bis 7. April werden rund 1100 Mensa-Mitglieder und Gäste aus ganz Deutschland und den Nachbarländern erwartet. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Auch interessierte Bürger und Bürgerinnen seien zu diesem Treffen in der Mercatorhalle willkommen – vielleicht ergibt sich ja für den einen oder anderen die Chance, selbst Mitglied zu werden.