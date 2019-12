Warum ein Wachdienst an der Kita aufpasst : Zerstörung in der Kita: 1000 Euro Belohnung ausgelobt

Sinnlose Zerstörung in der Kita in Laar. Foto: Lebenshilfe

Duisburg Die Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in Laar ist in den vergangenen Wochen mehrfach von Einbrechern heimgesucht worden, die auch für erhebliche Zerstörungen der Einrichtung verantwortlich sind. Nun bittet die Lebenshilfe als Träger der Kita um Zeugenhinweise.

Anfang November 2019 hatte die inklusive Kindertagesstätte „Wirbelwind“ der Lebenshilfe in Laar ihren Betrieb aufgenommen. An der Werthstraße 51 werden in sechs Gruppen nahezu 100 Kinder mit und ohne Handicap versorgt, betreut und gefördert. „Direkt nach der Eröffnung begann eine Einbruchserie“, teilte die Lebenshilfe am Montag mit. Vor etwa zwei Wochen sah sich die Lebenshilfe sogar gezwungen, einen Wachdienst zu beauftragen, der während der Nachtstunden vor Ort präsent ist.

Trotzdem sei über die Weihnachtsfeiertage über Tag eingebrochen und ein erheblicher Sachschaden durch Vandalismus angerichtet worden. Waschbecken und Toilettentöpfe seien von den Wänden gerissen worden, Schamwände in den Toiletten und Kopiergeräte zerstört und auch Verwüstungen in den Räumen angerichtet worden.

Die Lebenshilfe bittet die Nachbarschaft um Mithilfe bei der Ergreifung der Täter und dem künftigen Schutz der Einrichtung. Eine Belohnung von 1000 Euro für die Identifizierung der Täter sei ausgelobt.

„Es kann nicht im Interesse der Eltern und Bürger Laars sein, dass die Lebenshilfe in erheblichem Umfang in den Wachdienst und die Reparatur der zerstörten Einrichtung investieren muss. Dieses Geld fehlt an anderer Stelle bei der Arbeit mit den Kindern“, teilte der Träger mit.

Hinweise bitte an den Geschäftsführer der Lebenshilfe, Michael Reichelt, Telefon 0203 2809990 oder an info@lebenshilfe-duisburg.de per E-Mail.

(RP)