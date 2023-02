Karneval in Duisburg-Huckingen Wie die Blauen Jungs das Narrenschiff zum Schaukeln brachten

Rund eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung herrschte schon beste Stimmung. Die Aula war ausverkauft und das ist in diesen schwierigen Zeiten, sprich Krieg in der Ukraine und Inflation schon etwas Besonderes. Das Programm mit vielen Mitwirkenden war äußerst sehens- und hörenswert. Erster Redner des Abends war „Ne Spätzünder“, ein Humorist aus dem Kölner Raum, dessen richtiger Name Frank Friedrichs lautet. Seine Rede kam zwar an, es gab aber schon bessere Redner.