Überfälle in Düsseldorf und Essen Polizei schnappt „Uhren-Bande“ – Trio aus Duisburg in U-Haft

Die Zivilfahnder der Düsseldorfer Polizei konnten das Trio aufspüren und in einem guten Versteck die gestohlene Uhr auffinden. Dem polizeibekannten Trio können zurzeit Taten in Essen-Rüttenscheid, -Heisingen und -Bredeney zugeordnet werden. Weiterhin sollen außerdem zwei Taten in Bielefeld am 14. April und die Düsseldorfer Tat am 13. Januar auf ihr Konto gehen.