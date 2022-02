Casting-Kandidat : Duisburger Binnenschiffer singt bei „Deutschland sucht den Superstar“

Cavan Höffken beim DSDS-Casting in Wernigerode. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Duisburg Der 29-jährige Cavan Höffken arbeitet eigentlich auf dem Wasser. In der RTL-Castingshow will er „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen an Land mit seinen Gesangskünsten begeistern.

Kritiker würden sagen, bei „Deutschland sucht den Superstar“ reicht es nicht mehr für die großen Städte. Bei RTL heißt das natürlich anders: „In dieser Staffel finden die Castings dort statt, wo das Leben pulsiert – mitten auf dem Marktplatz in Wernigerode und Burghausen.“ Und dorthin, nach Wernigerode in Sachsen-Anhalt, hat sich für die siebte Castingfolge der aktuellen Staffel auch ein Duisburger verirrt.

Der 29-jährige Cavan Höffken arbeitet eigentlich als Steuermann auf einem Binnenschiff und moderiert Rundfahrten im Duisburger Hafen. Er liebt seinen Job über alles und sagt: „Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen und bin hier quasi nicht mehr wegzudenken.“ Am Samstag, 19. Februar (RTL, 20.15 Uhr) ist er zu sehen, wie er die Jury um Florian Silbereisen mit seinen Gesangskünsten begeistern will. Sein Song ist „Auf uns“ von Andreas Bourani.

Früher habe die „Frohnatur“ ein paar Probleme in seinem Alltag gehabt, teilt RTL mit. Heute sei er liebender Familienvater und glücklich mit seiner Freundin. Nun stellt sich nur noch die Frage, ob der Steuermann beim Casting auch „Traumschiff“-Kapitän Silbereisen von sich überzeugen konnte.

(mlat)