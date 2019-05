Drogenfund in Duisburg Marxloh : Polizei hebt Marihuanaplantage aus

Duisburg Die Duisburger Polizei ist bei der Verfolgung eines Gesuchten in Marxloh zufällig über eine Marihuanaplantage gestolpert. Die vier mutmaßlichen Betreiber wurden festgenommen.

Die Duisburger Polizei hat am Mittwochabend eine Marihuanaplantage an der Kaiser-Wilhelm-Straße im Stadtteil Marxloh ausgehoben. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Dabei nahmen die Beamten einen mit Haftbefehl gesuchten 24-Jährigen sowie die drei weiteren mutmaßlichen Betreiber (zwei 21-Jährige und einen 39-Jährigen) der Anlage fest.

Als er mit seinem Rad stürzte und davonrannte, eilten die Beamten hinterher und holten ihn ein. Bei der Festnahme schlug der Gesuchte mit Fäusten um sich und zog einer Polizistin an den Haaren. Nachdem der Mann schließlich überwältigt war, stellten sich den Polizisten zwei Männer in den Weg und behinderten die Festnahme. Die Ordnungshüter setzten Pfefferspray ein. Dennoch konnte der 24-Jährige in die Hinterhöfe der Rolfstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße fliehen. Die Beamten forderten Verstärkung an und verfolgten den Flüchtigen bis zu einem Wohnhaus. Mit weiteren Kräften – unter anderem der Hundertschaft – wurde das entsprechende Gebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße umstellt.