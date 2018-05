Duisburg: Drei Schauspiele im Foyer III des Stadttheaters

Duisburg Das Schauspielangebot unter dem Dach des Stadttheaters (Foyer III) ist längst ein Trumpf im Duisburger Kulturleben. In dieser Woche sind dort drei Schauspiele zu erleben.

Am heutigen Dienstag geht es in "Kain" um den ältesten Mord der Welt: Kain, der seinen jüngeren Bruder Abel mit der Axt erschlägt. Autor Friedrich Koffka verwandelt den biblischen Brudermord in ein expressionistisches Drama, in dem die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen und die Perspektiven wechseln. Wer ist der Mörder, wer ist das Opfer in einem Leben, das von uns verlangt, über Leichen zu gehen? Töten wir nicht alle, und sei es nur uns selbst, um zu überleben? Die letzte Vorstellung von "Kain" ist am 29. Mai im FOYER III. - "Schachnovelle" am Mittwoch, 16. Mai im FOYER III ist ausverkauft.