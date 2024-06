Bianca Nawrath als Klara Proske Dreharbeiten für vierte „Wapo“-Staffel in Duisburg – eine Neue sorgt für Unruhe

Die Dreharbeiten zu acht neuen Folgen haben in Duisburg begonnen: Es ist viel los im größten Binnenhafen der Welt: Verdacht auf Drogenschmuggel im Containerhafen, Geldautomatensprengungen und dann kommt noch die interne Prüfung auf die Wache. Gerhard Jäger (Markus John), Arda Turan (Yasemin Cetinkaya) und Bootsführer Mark Neumann (Timmi Trinks) sind an Wasser und Land gefordert – während Kollege Frank van Dijk (Niklas Osterloh) in Weltumseglungsplänen schwelgt. So wirbt die ARD für die acht neuen Folgen, die im nächsten Jahr gezeigt werden sollen.