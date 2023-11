„doxs!“-Filmfestival in Duisburg Von Aktivismus, Antikapitalismus und den Sorgen des Erwachsenwerdens

Außerdem wurde am Freitagmorgen der Ecfa Documentary-Award vergeben, der dokumentarische Produktionen für Kinder würdigt. Aus dem Kreise der acht Nominierten setzte sich Natalie Fischers Produktion „Actually Literally Arm in Arm“ durch, eine Dokumentation, die fünf Teenagerinnen aus Berlin begleitet und zeigt, was sie bewegt, was sie verletzt. Die Regisseurin, die krankheitsbedingt nicht in Duisburg sein konnte, wendete sich in einer Videobotschaft an die jungen Filmfans. Bereits im Rahmen des „doxs!“-Festivals kam sie mit ihnen ins Gespräch, ein „tolles Erlebnis“, wie Fischer gerührt sagt, ihren Film mit jungem Publikum auszutauschen.