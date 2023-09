doxs!-Festival Berlinale-Feeling für die Jugend in Duisburg

Duisburg · Am Mittwoch gab es im Beisein von zwei Schulklassen in einer halb-öffentlichen Pressekonferenz erste Einblicke in das doxs!-Festival vom 6. bis 12. November mit 27 aktuellen Dokumentarfilmen aus 17 Ländern.

13.09.2023, 15:42 Uhr

Obere Reihe (von links): Lino Rupprecht (Jugendjuror), Samina Gul (doxs-Organisation), Nicole Bogdahn (VHS); untere Reihe (von links): Nina Cosic (Jugendjurorin), Tanja Tlatlik (doxs-Leiterin) und Astrid Neese (Dezernentin). Foto: doxs

Von Peter Klucken

Ob sich Duisburg auf Straßenschildern demnächst mit dem Beinamen „Mercator-Stadt“ schmücken darf, ist noch ungewiss. Aber Duisburgs inoffizieller Beiname „Dokumentarfilmstadt“ ist in der Filmszene durchaus geläufig. Daran ließ Astrid Neese, Beigeordnete für Bildung, Arbeit und Soziales, bei der Pressekonferenz zur 22. Ausgabe von doxs keinen Zweifel. Dieses Festival, bei dem es um Dokumentarfilme für junge Leute geht, ist aus der Duisburger Filmwoche hervorgegangen, findet auch parallel zu ihr vom 6. bis 12. November statt, und hat sich als „Partnerfestival“ etabliert.