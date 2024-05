Phänomen „Doomscrolling“ Wie man gegen die Sucht nach schlechten Nachrichten kämpft

Aus der Suchttherapie ist bekannt, dass schlechte Nachrichten nicht nur abhängig machen können, sondern manchmal auch zu gesundheitlichen Problemen führen. „Wir beobachten Depressionen, negative Emotionen wie Unsicherheit oder Ängste, aber auch Schlafstörungen“, sagt Niels Pruin, Suchttherapeut beim Caritasverband für die Diözese Augsburg. Nicht jeder lasse sich von schlechten Nachrichten herunterziehen. Anfällig, so Pruin, seien vor allem vulnerable Menschen, also solche, die nicht in der Lage sind, Herausforderungen aus eigener Kraft zu bewältigen, und daher unter Krisen besonders leiden.