Doku setzt dem Duisburger Kult-Kicker „Ennatz" ein Denkmal

In bester Stimmung fuhren Bernard Dietz und seine Frau Petra im alten VW Käfer vor. Deren Enkelkinder begrüßten sie vor dem Theater am Marientor. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Mitspieler, Weggefährten und viele Gäste kamen Samstag zur Premiere des Films „Ennatz - Eine Zebralegende“ ins Theater am Marientor. Demnächst wird die Dokumentation in einigen Kinos der Region zu sehen sein.

Das will doch keiner sehen“, war die erste Reaktion von Bernard Dietz, als Thorsten Ippendorf und Adnan Köse ihn darüber informierten, dass sie einen Film über die „Zebra-Legende“ drehen wollten. Dass sich der gute Bernard da ziemlich getäuscht hatte, zeigte die Resonanz am Samstagabend im gut besetzten Theater am Marientor. Unter den Gästen befanden sich seine alten Mitspieler Michael Bella, Detlef Pirsig und Torwart Dietmar Linders. „Ennatz - Eine Zebralegende“ ist ein Dokumentarfilm über das Leben des MSV-Idols. Dabei haben die Filmemacher den Fokus nicht nur auf die Fußball-Karriere des heute 70-Jährigen gelegt, die Zuschauer bekamen auch Einblick in sein Privatleben und seine Gedankenwelt.