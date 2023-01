Ärztin aus Duisburg Nach überraschendem Aus bei Sat.1 – Doc Caro wechselt zu Vox

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Vox und RTL Deutschland. Unser gemeinsamer Wunsch ist es, die Herzen der Menschen zu erreichen, sie für Medizin und ihre Gesundheit zu begeistern und spannende Einblicke in gesellschaftlich relevante Medizinthemen zu geben. Denn Gesundheit geht uns alle etwas an. Ich kann es nicht abwarten. Legen wir los!“, wird Carola Holzner in der Pressemitteilung von Vox zitiert.