Beim Linksabbiegen übersehen Motorradfahrer (28) aus Duisburg bei Unfall in Dinslaken schwer verletzt

Ein 41-jähriger Autofahrer aus Dinslaken ist am Dienstag gegen 17.15 Uhr die Weseler Straße (B8) aus Richtung Wesel kommend in Fahrtrichtung Dinslaken gefahren. Als er nach links in die Augustastraße abbiegen wollte, soll er nach Polizeiangaben einen entgegenkommenden 28-jährigen Motorradfahrer aus Duisburg übersehen haben. Der 28-Jährige war auf der Weseler Straße in Richtung Wesel unterwegs.