Dincer Gücyeter las bei den Duisburger Akzenten „Sage klar und deutlich, was du willst. Der Rest ist nicht dein Problem“

Duisburg · Dincer Gücyeters Lesung in der Zentralbibliothek passte hervorragend zum Akzente-Motto „Familienbande“. Denn in seinem Buch „Unser Deutschlandmärchen“ geht es auch um seine Mutter Fatma. Warum sie als einzige in der Familie richtig integriert ist.

08.03.2024 , 17:01 Uhr

Dincer Gücyeter mit seinem neuen Buch, aus dem er jetzt auch in Duisburg las. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)