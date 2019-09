Kostenpflichtiger Inhalt: Dieselskandal : VW-Chef Diess bleibt Verhandlung in Duisburg fern

Großes Medieninteresse am Landgericht Duisburg: Kamerateams vor Beginn der Verhandlung. Foto: Mike Michel

Duisburg Mit einem Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter am Landgericht endete am Dienstag die Verhandlung eines Klägers aus Moers gegen den Volkswagen-Konzern. In einem zweiten Fall machte VW dem Kläger ein Angebot.