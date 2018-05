Duisburg: Die Magie in der Natur finden

Duisburg Der Duisburger Künstler Herbert J. Schero nimmt in seinem jüngsten Kunstbuch die Leser und Betrachter mit auf eine Reise zu Orten, bei der die Natur zur Kunst geworden ist - oder die Kunst zur zweiten Natur wurde.

Am Strand und in der Umgebung von Goa findet Schero Bäume und Hölzer, Schwemmgut und Pflanzen, Steinformationen und Waldszenen, die ihn zu wunderschönen Installationen inspiriert haben. Orte, die Schero intuitiv oder nach nur ihm bekannten Kriterien auswählt, werden zu Mana-Orten, wobei der Begriff Mana auf einen spirituellen Energiebegriff zielt, der mit Schöpfungskraft, Ausstrahlung und eigentümlicher Sinnstiftung verbunden ist. Schero ist dabei in der asiatischen Philosophie und Religiosität zu Hause, gleichwohl ist er offen auch für die christliche Mystik. In seiner Vorstellung kann durchaus der Altar in einer Kirche ein Mana-Ort sein. Der Kreis ist in diesem Zusammenhang mehr als nur ein Symbol. Er ist eine vollkommene Form, die Schero in die Natur bringt oder in der Natur ansatzweise findet. So gestaltet er beispielsweise aus maroden angeschwemmten Baumstämmen am Strand einen Kreis und fotografiert ihn, bevor die nächste Flut die Form möglicherweise wieder zunichte macht. Vielleicht noch eindrucksvoller sind seine Mandalas, die er im Sand formt und die nur für ganz kurze Zeit genau jene Stelle am Strand mana-mäßig stärkt, die ansonsten dem Wechsel der Gezeiten für alle Ewigkeit ausgesetzt zu sein scheint. "Der Kreis als Denkmodell", "Das große Runde (Fischers Nachtgesang)" oder verschiedene "Fruchtkreise" sowie ein Buchkreis am Strand vor dem Hintergrund der Meeresbrandung sind Variationen des Kreisgedankens, bei denen Schero mit Anspielungen aus der westlichen und östlichen Kulturgeschichte operiert.