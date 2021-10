Halloween 80er/90er Party in Oberhausen

Um 21 Uhr geht es los: Musik aus den 80ern und 90ern gibt es am Kulttempel auf der Mülheimer Straße 24 in Oberhausen. Gerne verkleidet kommen. Kein Vorverkauf, Eintritt an der Kasse unter Einhaltung der 3G-Regel.