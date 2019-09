Stück über Sucht, Geld und Verlangen : Deutsche Oper am Rhein zeigt „Pique Dame“

Das Meisterwerk von Peter Tschaikowsky wurde im Jahre 1980 in St. Petersburg uraufgeführt. Foto: Hans-Jörg Michel

Duisburg Am Samstag zeigt die Deutsche Oper am Rhein ihre Produktion der Tschaikowsky-Oper „Pique Dame“ im Haus in Duisburg.

Die im Rausch komponierte Peter Tschaikowsky innerhalb von 44 Tagen Anfang 1890 in Florenz seine vorletzte und schlüssigste Oper „Pique Dame“ (russisch „Pikowaja dama“). Mit den drei Hauptfiguren (und eigentlich mit allen Figuren) des Librettos seines Bruders Modest Tschaikowsky (dem er nach Bedarf noch eigene Zeilen hinzufügte) nach der gleichnamigen Novelle von Alexander Puschkin konnte er sich glühend identifizieren. Ende 1890 wurde dieses Meisterwerk dann in St. Petersburg uraufgeführt.

Kurz zur Handlung: Es geht um Spielsucht, Geld und Liebesverlangen. Der haltlose junge Offizier Hermann verliebt sich in eine Frau, die für ihn unerreichbar scheint. Deren Großmutter ist eine geheimnisvolle Gräfin, die in ihrer Jugend als „Venus von Moskau“ bekannt gewesen war und eine Kartenkonstellation kennt, die den sicheren Sieg am Spieltisch bedeutet. Dieses Geheimnis will Hermann der Gräfin entreißen, um mit Geld die Liebe Lisas zu gewinnen. Doch bei seinem nächtlichen Besuch erleidet die Gräfin einen Herzschlag und die gewinnbringenden Karten, von denen Hermann erfährt – insbesondere die schicksalhafte Pik-Dame – treiben ihn in den tödlichen Wahnsinn.

Wir erleben jetzt in Duisburg eine Inszenierung aus dem 21. Jahrhundert, die im 20. Jahrhundert spielt, einer Oper aus dem 19. Jahrhundert, die im 18. Jahrhundert spielt. Die angesagte amerikanische Regisseurin Lydia Steier reagiert damit auf Tschaikowskys raffinierte (und schon sehr moderne) Verschränkung der Zeit- und Bewusstseinsebenen, greift teilweise wieder stärker zurück auf Puschkin. Sie verlegt die Handlung in das Hollywood der 1950er Jahre, um den höfisch-hierarchischen Kontext für ein heutiges Publikum plausibel zu machen. Hintergrund ist der Film „Sunset Boulevard“ („Boulevard der Dämmerung“, 1950) von Billy Wilder, in dem ein junger Mann sich aus reiner Berechnung an eine gealterte Hollywood-Diva heranmacht. Darüber hinaus zeigt Steier sowohl Hermann als auch Lisa schon äußerlich als Außenseiter: er sieht aus wie Woody Allen, sie ist ein rechter Trampel (wird von ihm aber ständig als „Schönheit“ bezeichnet).

Nach dem immensen Wasserschaden im April (die RP berichtete) kann im Duisburger Theater nun zumindest diese Produktion ganz normal gespielt werden. Die Hauptfiguren verkörpern Sergej Khomov (Hermann), Natalia Muradymova (Lisa) und Renée Morloc (erstmals als Gräfin). Kammersänger Stefan Heidemann debütiert als Graf Tomski und Slatogor. Der aus Usbekistan stammende Rheinopern-Kapellmeister Aziz Shokhakimov wird als Dirigent für die entsprechende Stilsicherheit sorgen.