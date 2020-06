Deutsche Oper am Rhein : Weniger Besucher im Duisburger Stadttheater

Im Duisburger Stadttheater waren in der vergangenen Spielzeit weniger Besucher als sonst. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Der durch eine Fehlfunktion der Sprinkleranlage im Stadtheater entstandene Wasserschaden hat die Deutsche Oper am Rhein in der Spielzeit 18/19 tausende Besucher gekostet. Das Einspielergebnis war überraschenderweise trotzdem besser als im Vorjahr.

In der Spielzeit 18/19 haben deutlich weniger Kulturfreunde das Duisburger Stadttheater besucht als in den Vorjahren. Das geht aus dem Jahresabschluss 18/19 hervor, den der Duisburger Stadtrat in seiner kommenden Sitzung am 15. Juni in einem Eilantrag absegnen soll. Nachdem es in der Vorsaison noch 102 Vorstellungen im Duisburger Haus mit rund 59.700 Besuchern gegeben hatte, waren es im vergangenen Jahr nur noch 83 Vorstellungen mit 52.300 Besuchern.

Grund für diesen Rückgang ist vor allem der Wasserschaden vom 5. April des vergangenen Jahres. Damals hatte es am Vormittag einen Defekt in der Sprinkleranlage des großen Hauses gegeben. Im Zuge von Wartungsarbeiten an der Anlage waren rund 80.000 Liter Wasser in den Bühnenbereich gelaufen. Weite Teile der Bühnentechnik waren dadurch zerstört worden. Die Duisburger Feuerwehr war damals mit einem Großaufgebot in die Innenstadt ausgerückt.

Info Theater im neoklassizistischen Stil Über Das Theater Duisburg in der Innenstadt von Duisburg wurde 1911 bis 1912 im neoklassizistischen Stil nach einem Entwurf des Architekten Martin Dülfer errichtet und umfasst 1117 Plätze. Ensemble Das Theater hat kein eigenes Schauspielensemble, arbeitet aber eng mit regionalen Häusern wie dem Schauspielhaus Bochum oder dem „Theater an der Ruhr“ in Mülheim an der Ruhr zusammen.

Das Theater war in der Folge über zwei Monate gänzlich unbespielbar. Erst am 10. Juni ging es auf der Bühne mit der Zauberflöte weiter. Die Beseitigung der Wasserschäden kostete nach Schätzung des städtischen Immobilien-Managements (IMD) rund 2,128 Millionen Euro – ein Teil der Summe wurde der Stadt durch die zuständige Versicherung erstattet. Ein Ratsbeschluss am 19. September vergangenen Jahres sollte im Eiltempo kurzfristige Arbeiten legitimieren, um „möglichst viele der erforderlichen baulichen Maßnahmen ohne Beeinträchtigung des Spielbetriebs initiieren zu können“, wie es in der Beschlussvorlage hieß. Die damals größten finanziellen Posten laut IMD waren: 300.000 bis 500.000 Euro für die Instandsetzung der Sprühflutanlage, 295.000 bis 368.000 Euro für die Reparatur der Inspizientenanlage sowie 375.000 Euro für die Erneuerung des Bühnenbodens.