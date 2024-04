Deutsche Oper am Rhein Was die neue Spielzeit für Duisburg zu bieten hat

Im Ballett hat die neue Doppelspitze aus Chefchoreographin Bridget Breiner und Ballettdirektor Raphaël Coumes-Marquet in Duisburg zwei Premieren und eine Übernahmepremiere angesetzt. Breiner zeigt uns ihre unter Bergleuten spielende Aschenputtel-Geschichte „Ruß“ (am 6. Dezember) und gemeinsam mit Richard Siegal einen Abend zum 150. Geburtstag von Maurice Ravel, auf bekannte Kompositionen wie „Daphnis et Chloé“ und „Boléro“ (am 7. Juni). Aus Düsseldorf übernommen werden „Drei Meister – Drei Werke“ mit den modernen Klassikern „Rubies“ von George Balanchine auf Musik von Igor Strawinsky, „Visions Fugitives“ von Hans van Manen auf Musik von Sergej Prokofjew und „Enemy in the Figure“ von William Forsythe auf Musik von Thom Willems (am 18. Januar).