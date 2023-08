Designierte Vorsitzende Sarah Philipp Die Frau, die die NRW-SPD versöhnen soll

Der Sozialdemokrat, der derzeit in Nordrhein-Westfalen am nächsten dran ist an der Macht, ist seit 17 Jahren tot. Johannes Rau heißt er und sein bronzenes Abbild steht nur wenige Meter entfernt von der Staatskanzlei in Düsseldorf. Manchmal, so wollen es Touristenführer beobachtet haben, legt jemand eine Spielkarte in die Hand der Statue.