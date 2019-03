Schifffahrt ist nicht beeinträchtigt : Rheinwiesen sind überflutet

Foto: Christoph Reichwein (crei)

Wie hier vor der Brücke der Solidarität zwischen Rheinhausen und Hochfeld sieht es derzeit überall am Rhein aus: Die Wiesen stehen unter Wasser, der Rhein hat sich wieder richtig breit gemacht. Dabei scheint der Scheitelpunkt erst einmal überschritten zu sein: Nachdem der Pegel in Ruhrort am Montagabend bei knapp acht Metern gelegen hatte, ging er am Dienstag bereits wieder zurück.

