Duisburger Süden : Der Rahmer Bach fließt wieder

Rahm Das Wasser stammt aus den Regenmengen des benachbarten Angermunder Forstes. Damit machen auch die neuen Brücken einen Sinn.

Die Rahmer und Anrainer hatten sich in den vergangenen anderthalb Jahren schon fast an das trocken gelegte Bachbett gewöhnt. Dabei hatte die Interessengemeinschaft Rahmer Bach unter Leitung von Ulrich Bartkowiak viele Anstrengungen unternommen, den Bach wieder mit Wasser zu speisen und sein Bett – so lange es trocken lag – zu pflegen. In diesen Tagen, pünktlich zum Karneval und dem närrischen Treiben, ist der Rahmer Bach nun wieder mit Wasser gefüllt. Und zwar an manchen Stellen randvoll. Das Wasser stammt aus den großen Regenmengen des benachbarten Angermunder Forstes. Und das Gewässer fließt sogar. Da machen sogar die neuen Brücken, die in Betonbauweise in Höhe des S-Bahnhofes und am Lügenbrückchen für teueres Geld gebaut wurden, endlich Sinn, um trockenen Fußes den Bach zu queren. Bleibt abzuwarten, wie lange das Wasser hier fließt. Denn ein Karnevalsscherz war es wohl nicht.