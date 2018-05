Rp-Serie Duisburger Geschichte Und Geschichten : Der Geist der Herzogin im Schlossturm

Schiffsfeuerwerk anlässlich der Hochzeit des Erbprinzen Johann Wilhelm mit der Markgräfin Jakobe von Baden 1585. Foto: kupferstich graminus, landesbildstelle düsseldorf

Duisburg Der Sohn von Herzog Wilhelm V. war psychisch mehr als auffällig, dennoch wurde seine Hochzeit mit Markgräfin Jakobe von Baden prunkvoll gefeiert. Die Ehe war dennoch ein Desaster und endete mit einem Mord und einer Schauergeschichte.

Von Harald Küst

Unter der Herrschaft von Wilhelm V. (1516-1592) konnte sich Duisburg mit dem Hofkosmographen Gerhard Mercator zu einer Stadt der Gelehrten "Duisburgum doctum" entwickeln. Herzog Wilhelm der V. pendelte meist zwischen den Residenzen Düsseldorf, der Schwanenburg in Kleve, Jülich und Schloss Hambach. Der Herzogsitz Düsseldorf wurde Ende des 16. Jahrhunderts zu einem Ort von Intrigen und Machtkämpfen um die Erbfolge. Wie kam es dazu?

Herzog Wilhelm V. konnte den Tod seines ersten Sohns Karl Friedrich nie verwinden. Sein zweiter Sohn Johann Wilhelm war nunmehr der legitime Nachfolger des vereinigten Herzogtums, obwohl der herzogliche Leibarzt Soleander frühzeitig geistige Defizite bei ihm diagnostiziert hatte. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn war aus religionspolitischen Gründen distanziert, aber die geplante Hochzeit mit der Markgräfin Jakobe von Baden schien zumindest den Erhalt der Dynastie zu sichern.

Das Brautpaar war streng katholisch, während Wilhelm V. eine tolerante Haltung einnahm und innerkirchlicher Reformen mit humanistischen Akzenten befürwortete. Trotz aller Bedenken ließ Wilhelm V. es sich nicht nehmen, für seinen designierten Nachfolger eine prunkvolle Hochzeit auszurichten. Die Hochzeitsfeier am 16. Juni 1585 mit Turnieren, Jagden, Musik, Bällen und Feuerwerken dauerte acht Tage. Der verschwenderische Aufwand suchte seinesgleichen. Zuckerbäcker hatten eine gut 50 Quadratmeter große Landschaft mit Gebäuden, Pflanzen, Skulpturen, Bestecken, Wappen und der Brauturkunde geschaffen.

Zwiespältig blickten die Duisburger in Richtung Düsseldorf. Dort wurde gefeiert und gleichzeitig breitete sich ungeachtet der klevischen Neutralität der spanisch-niederländische Krieg (1568-1648) auf das Herzogtum Jülich-Kleve-Berg aus. Die Ehe zwischen Jakobe und dem zunehmend psychisch auffälligen Ehemann stand unter keinem guten Stern. 1592 starb Herzog Wilhelm. Sein Sohn erwies sich als regierungsunfähig. Seine Frau Jakobe versuchte, die Regierungsgeschäfte für ihren geisteskranken Ehemann zu übernehmen, und stieß am Hof und in den Stadträten zunehmend auf Widerstand. Im Übrigen zeichnete sich bereits ab, dass die Ehe kinderlos bleiben sollte.



Der junge Herzog musste wegen seiner Wahnideen immer häufiger weggeschlossen werden. Da lag es nahe, dass sich die lebenslustige Jakobe einen Liebhaber zulegte. Gerüchte machten die Runde. Jakobe wurde auf kaiserliche Anordnung in ihrem Schloss eingesperrt und des Ehebruchs bezichtigt. Das Kalkül der gegnerischen Allianz am Hofe lautete: Wenn Jakobe aus dem Weg geräumt werde, könnte sich aus einer zweiten Ehe Herzog Johann Wilhelms vielleicht doch noch der ersehnte katholische Stammhalter einstellen. Hofmarschall von Waldenburg trat 1595 diskret an den früheren Leibarzt Wilhelms V. , Dr. Reiner Soleander, heran, der doch sicher wirksame Mittel kenne, um einen unauffälligen Tod der Herzogin herbeizuführen.

Der charakterfeste Mediziner wies das Ansinnen empört zurück, so der ehemalige Duisburger Stadtarchivar Milz. Für Jakobe war es nur ein Aufschub. Zwei Jahre später, am 3. September 1597 , wurde sie tot im Düsseldorfer Schlossturm gefunden - wahrscheinlich erdrosselt. Die tatsächliche Todesursache wurde nie geklärt. Seitdem schwebt eine Frau in weißem Gewand durch den Düsseldorfer Schlossturm - der Geist von Jakobe von Baden, so die schauerliche Legende. Am Abend des 10. Septembers 1597 wurde die Herzogin in der Kreuzherrenkirche unter Ausschluss der Öffentlichkeit beigesetzt. Seit 1820 befinden sich ihre sterblichen Überreste in der Lambertuskirche - eine Locke ihres Haares bewahrt das Düsseldorfer Stadtmuseum.

Noch ein paar Infos zum geschichtlichen Umfeld: Ab 1568 überschattet der spanisch-niederländische Krieg für 80 Jahre das Leben in Duisburg. Duisburg, Homberg und Ruhrort erleben wechselnde Besetzungen durch die Kriegsparteien. Bald nachdem Johann Wilhelm 1609 auch nach zweiter Ehe kinderlos gestorben war, wurden die "Vereinigten Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg" aufgelöst. Sie gingen an Herrscher in Brandenburg und Pfalz-Neuburg, die Erbansprüche über verheiratete protestantische Töchter Wilhelms V. erheben konnten. Lange Streitigkeiten um das Erbe folgten. Erst 1666 fiel Duisburg an Brandenburg bzw. Preußen.

