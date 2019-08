Ausstellung mit einer kleinen Überraschung : Hauptdarsteller Granit, Eisen und Stein

Der Duisburger Kunstverein präsentiert ein bildhauerisches Schwergewicht: Der Duisburger Bildhauer Hans-Jürgen Vorsatz in einer sehr besonderen Ausstellung.

Unter dem Titel „Fluchtunkt VII / 2017 - Meine Sprache – wovon ich rede – wenn ich rede“ präsentiert der Kunstverein Duisburg vom 24. August bis zum 29. September in seiner Großen Galerie, ein besonderes Schwergewicht der Bildhauerei: Hans-Jürgen Vorsatz.

Aus dem Gleichgewicht geratene Welt Anhand von zahlreichen Wand- und Bodenarbeiten und einer geheimnisvollen Freiplastik wird HansJürgen Vorsatz im Erdgeschoss, des sichtlich stolzen Kunstvereins, eine sehr beeindruckende Ausstellung, über die „aus dem Gleichgewicht geratenen Elemente unserer Welt, zeigen. Gut sortiert und platziert von Kurator Daniel Koch, leuchten die Werke des Künstlers in einem sehr persönlichen Licht.

Öffnungszeiten Der Kunstverein Duisburg, Weidenweg 10, präsentiert die Ausstellung freitags und samstags in der Zeit von 17-20 Uhr und sonntags von 14-18 Uhr.

Eröffnung Die Eröffnung ist am Freitag 23. August, 19 Uhr. Herbert Gorba, Kunstverein Duisburg und Thomas Krützberg, Kulturdezernent der Stadt Duisburg, werden sprechen. Die Einführung in die Ausstellung übernimmt Kurator Daniel Koch.

Während eines Presserundganges durch die Ausstellung, kam man den Beweggründen von HansJürgen Vorsatz näher. Vorsatz ist kein Schwergewicht an Lebendgewicht, aber ein drahtiger, schmaler, zäher und wacher Duisburger Zeitgenosse, der seinen Meißel hartnäckig und mit viel Lust in manchmal tonnenschwere Materialien treibt. Er ist ein feinsinniger Denker, bildnerischer Poet und Visionär seiner inneren Welt, die er nach außen in seine Formsprache zwingt (haut!). Staunend hörte man ihm zu, wenn er seine Sehnsüchte dechiffrierte und die Senkrechte, oder der Schräge bemühte, um seine Grundstoffe und Maßeinheiten des Lebens zu definieren.