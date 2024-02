Demonstration in Duisburg Mit Tanz und Gesang gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Bürgermeisterin Edeltraud Klabuhn eröffnete am heutigen Nachmittag gegen 15 Uhr vor dem Forum in der Duisburger Innenstadt die Demo. Sie dankte in ihrer Rede den Menschen, die trotz des regnerischen Wetters zur Veranstaltung gefunden haben und an das Engagement der Leute die im Bündnis der Veranstalter aktiv sind. Zudem erklärte sie, dass es zwar erfreulich sei, dass die EU eine neue Richtlinie gegen Gewalt an Frauen beschlossen hat, kritisierte jedoch im gleichen Atemzug, dass die neue Richtlinie keine europaweit einheitlichen Standards für den Straftatbestand der Vergewaltigung vorsieht.