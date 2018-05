Neue Datenschutz-Grundverordnung in Duisburg: Datenschutz verunsichert Unternehmen

Neue Datenschutz-Grundverordnung in Duisburg

Duisburg Die ab heute geltende neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) stellt die Duisburger Unternehmen vor große Herausforderungen.

Auf die ab heute gültige Datenschutz-Grundverordnung waren wenige Unternehmen vorbereitet. Auch in Duisburg herrscht vielerorts Angst vor Sanktionen. 99 Artikel umfasst die offizielle Datenschutz-Grundverordnung der EU.

Was sich unter anderem im Datenschutz-Bereich ändert, erklärt Kristina Volkwein, Juristin bei der Niederrheinischen IHK: "Die Homepage eines Unternehmens muss angepasst werden. Kontaktformulare sollten auf den Datenschutz hinweisen. Die eigenen Kunden müssen über die neue DSGVO informiert werden."

Desweiteren hätten Kunden ab sofort das Recht auf Löschung der eigenen Daten oder auch ein Auskunftsrecht, wie Institutionen die Angaben verarbeiten. Kleine und mittelständische Betriebe wüssten nicht, wie sie den Anforderungen allgemein gerecht werden sollen. "Die Angst und Verunsicherung ist bei vielen spürbar, sich nicht korrekt zu verhalten", so Volkwein. Es stehen massive Bußgelder bei Fehlverhalten an, die im 83. Artikel der neuen Verordnung verankert sind. Laut Volkwein vermuteten einige Dienstleister schon, dass diese Bußgelder existenzgefährdend seien.

Die Duisburger Baugesellschaft Gebag hat sich frühzeitig mit der neuen Verordnung befasst. "Die Gebag hat schon zuvor Wert auf den Datenschutz gelegt. Seit Mitte 2016 bereiten wir uns auf das Inkrafttreten der neuen Verordnung vor", sagt Sprecherin Lisa Melchior. So hätten sie ausreichend Vorlaufzeit gehabt, alle Prozesse zu prüfen. In puncto Mehrarbeit zum Start der DSVGO sieht sich das städtische Immobilienunternehmen gewappnet. "Die Mehrarbeit ist bei uns vor allem im Vorfeld entstanden, beispielsweise durch die Prüfung der Datenverarbeitungsprozesse im Unternehmen", so Melchior. Zudem mussten mit externen Dienstleistern Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen werden. Für den laufenden Geschäftsbetrieb erwarte die Gebag aber kaum Mehraufwand.