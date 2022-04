Landtagswahl in NRW : Das sind die Kandidaten für den Wahlkreis Duisburg I

Landtagswahl in NRW

Duisburg Welche Kandidaten können im Wahlkreis Duisburg I (Süden/Mitte) über die Erststimme gewählt werden? Wer tritt gegen wen an? Wie ist die Wahl in diesem Kreis 2017 ausgegangen? Hier finden Sie einen Überblick.

Der Wahlkreis Duisburg I umfasst den Stadtbezirk Süden sowie die Stadtteile Altstadt, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Dellviertel, Hochfeld und Wanheimerort. Insgesamt gibt es in diesem Wahlkreis 105.407 Wahlberechtigte.

Für die SPD geht hier erneut Sarah Philipp (39) ins Rennen. Sie wurde 2012 erstmals in den Landtag gewählt und zog 2017 erneut ins Landesparlament. Seit 2018 ist sie Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion. Die Duisburgerin ist seit 1998 in der SPD, studierte Wirtschaftsgeographie und Politische Wissenschaft und arbeitete zuvor als Quartiersmanagerin in Dortmund. Bis zur Wahl Mahmut Özdemirs war sie nach dem Rücktritt Ralf Jägers gemeinsam mit Gisela Walsken Chefin des hiesigen Unterbezirks. Bekanntlich schlug ihr Versuch fehl, gemeinsam mit Sören Link als Doppelspitze den Bezirk zu führen.