Von Tiger & Turtle bis zum Landschaftspark Was Duisburgs Kultur so besonders macht

Schön, dass das alles mal aufgeführt wird, aber da fehlt doch noch so einiges: Das war der Tenor von Leserinnen und Lesern des Artikels über das Duisburger Kulturleben und die Bewertung mit der Schulnote 3,6. Diese „Vier plus“ war etwas schlechter als der Durchschnittswert aus den anderen Städten innerhalb des Verbreitungsgebietes der Rheinischen Post, der 3,1 betrug. In der Tat gibt es in Duisburg einige Besonderheiten, vielleicht sogar Einzigartigkeiten, die zeigen, dass die Kultur in dieser Stadt einen höheren Stellenwert hat als so mancher glaubt.