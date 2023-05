Theatervorführung Das fliegende Klassenzimmer gastiert in Duisburg

Duisburg · Das Theaterstück „das fliegende Klassenzimmer“ kommt in die Oper am Rhein. Einen Vorgeschmack auf das Stück bietet die Junge Oper bereits am Freitag mit einer „Weihnachtsfeier“ im Mai Programm für die ganze Familie an.

03.05.2023, 17:31 Uhr

Das fliegende Klassenzimmer feiert Premiere im Theater Duisburg. Foto: Probst, Andreas (apr)

„Das fliegende Klassenzimmer“ macht gleich zwei Mal Halt in Duisburg und feiert Weihnachten im Mai. Für Freitag, 5. Mai, lädt die Junge Oper am Rhein von 17 bis 19.30 Uhr Familien zu einer kostenlosen „Pop-up-Weihnachtsfeier“ ins Stadttheater ein. Von 17 bis 18 Uhr wird eine Weihnachtsrallye angeboten, wo die Kinder Schneemänner bauen sollen, Geschenke einpacken oder auch dichten. Der Kinderchor am Rhein sorgt währenddessen mit Weihnachtsliedern für die passende Atmosphäre. Um 18.15 Uhr laden Musiktheaterpädagogin Helena Cánovas Parés und Mitgliedern der Duisburger Philharmoniker die jungen Gäste ins Opernfoyer ein. Dort können sie „die Besonderheiten der Musik in Lucia Ronchettis neu komponierter Oper entdecken“. Zudem erklärt Regisseurin Ilaria Lanzino ihnen, wie das Theaterstück auf der Bühne inszeniert wird. Um 19 Uhr kann bei der Bühnenorchesterprobe im großen Saal gelauscht werden, um einen Vorgeschmack auf das Theaterstück am Premierentag zu bekommen. Ebenfalls gespinst werden, darf in die Probe von den Sängern und den Duisburger Philamonikern. Die Premiere der Familienoper von Komponistin Lucia Ronchetti nach dem Kinderbuchklassiker von Erich Kästner findet am Sonntag, 14. Mai, um 16 Uhr, statt. Karten für die Premiere vom „fliegenden Klassenzimmer“ gibt es für acht, zehn und 18 Euro. Schulklassen zahlen einen ermäßigten Preis. Weitere Informationen sind im Internet unter www.operamrhein.de und unter theater-duisburg.de zu finden.

(kalux)