„Das fliegende Klassenzimmer“ Kästner-Klassiker als Oper gefällt den Duisburger Scouts

Zum ersten Mal wurden die Scouts, die auf Einladung der Rheinoper und der Rheinischen Post zu Premieren im Duisburger Stadttheater eingeladen werden, in eine Nachmittagsvorstellung zu einer „Familienoper“ gebeten. Es gab diesmal nicht nur eine Premiere, sondern sogar eine Uraufführung, nämlich „Das fliegende Klassenzimmer“ nach dem Jugendbuch-Klassiker von Erich Kästner, komponiert von der international renommierten Lucia Ronchetti, die seit zwei Jahren künstlerische Leiterin der Musik-Biennale Vendig für zeitgenössische Musik ist. Friedrike Karig verwandelte den Text des 1933 erschienenen Buches in einen Operntext, wobei sich ihr Libretto eng an der Vorlage orientiert. Allerdings doch mit einigen Änderungen. So wurde aus der reinen Jungen-Internatsklasse Kästners eine Klassengemeinschaft, die aus Jungen und Mädchen besteht. Und aus dem titelgebenden Schüler-Theaterstück wird in der Oper ein Film.