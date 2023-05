Youtuber Daniel Beuthner aus Duisburg Er raucht, er philosophiert und alle sehen zu

In Norwegen gibt es einen Trend. Er heißt „Sakte-TV“, langsames Fernsehen. Als 2011 der Norwegische Rundfunk fünfeinhalb Tage lang die Fahrt eines Schiffs von Bergen nach Kirkenes übertrug, schaltete mehr als jeder zweite Norweger zeitweise ein. Bis heute gab es viele weitere erfolgreiche „Sakte-TV“-Sendungen. Ihre Länge hängt dabei nicht von einem Drehbuch oder dem Schnitt ab. Sie dauern so lange, wie es eben dauert, bis der Lachs gefischt ist, die Elche gewandert sind, die Partie Schach beendet wurde. Sie widersprechen jeder Regel des modernen Medienkonsums. So wie Daniel Beuthner mit seinen Zigarren.