Zum Tode von Dani Karavan : Israelischer Bildhauer schuf sich in Duisburg ein Denkmal

Duisburg Dani Karavan starb Ende Mai im Alter von 90 Jahren. Der israelische Künstler gestaltete den „Garten der Erinnerung“ am Duisburger Innenhafen.

Der israelische Bildhauer Dani Karavan starb am 29. Mai 2021 im Alter von 90 Jahren. Karavan wurde 1930 als Sohn polnischer Einwanderer in Tel Aviv geboren. Die Familien seiner Eltern verloren viele Mitglieder während des Holocausts. Karavan erlernte in Jerusalem die Grundlagen der Zeichenkunst, später studierte er in Florenz und Paris Malerei. Das Markenzeichen des weltweit geschätzten Bildhauers sind begehbare Monumente – eines davon ist der Garten der Erinnerung in Duisburg.