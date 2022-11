Homepage und Telefonanlage offline Cyber-Angriff legt Universität Duisburg-Essen lahm

Nach Angaben der Universität erfolgte der Cyber-Angriff am Wochenende. Nachdem Hacker in die internen Systeme der Universität eingedrungen waren, verschlüsselten sie dort offenbar große Teile. Laut Universität fordern sie Lösegeld. Über die Höhe des Geldes will die Universität auf Anfrage nicht informieren. „Wir wissen bislang nicht, wer hinter dem Angriff steckt“, sagt ein Sprecher.