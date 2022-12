Cyber-Angriff auf Universität Duisburg-Essen “Den 100-Prozent-Zustand gibt es vielleicht erst in einigen Monaten wieder“

Rund eine Woche nach dem Cyber-Angriff auf die Universität Duisburg-Essen (UDE) ist die Infrastruktur der Hochschule weiterhin offline. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Bewältigung dieser Krise“, sagt Rektorin Barbara Albert in einem Video, das die Universität auf Youtube veröffentlicht hat. Wann die IT-Systeme wieder funktionieren, sei unklar. „Den 100-Prozent-Zustand gibt es vielleicht erst in einigen Monaten wieder.“