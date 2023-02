Ausstellung in Duisburg Wenn Macho-Herren stricken und häkeln

Passend zum internationalen Frauentag am 8. März, der in die Laufzeit der Ausstellung fällt, nehmen die beiden Fotografinnen die Rollenklischees von Mann und Frau aufs Korn. Da stehen etwa die drei Strickbrüder in Unterhosen vor einer Waschmaschine. Warum nicht? Und umgekehrt posieren zierliche Mädchen mit dickem Knüppel und dem kompletten Baseball-Equipment – dem Symbol für männliches Gehabe schlechthin.