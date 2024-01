Cube-Bauten in Duisburg Ein Leben für die Architektur

Nach der Überwindung der Hyperinflation erlebte Duisburg vor 100 Jahren einen städtebaulichen Aufschwung. Mit den 1920er Jahren verbinden die meisten Menschen Namen wie Mies van der Rohe oder Gropius. Neben Bauhaus und Art Déco prägte jedoch der Bachsteinimpressionismus die Städte des Ruhrgebiets. Dieser Baustil ist eng mit dem (fast) vergessenen Namen des Architekten Prof. Dr. Gustav von Cube verbunden. Er entstammte einer deutsch-baltischen Adelsfamilie, studierte Architektur und promovierte zum Dr.-Ing.. Vor dem Ersten Weltkrieg baute er im Münchner Umland großbürgerliche Villen im konservativen Stil. Nach seinem Umzug nach Duisburg gelang es von Cube innerhalb kürzester Zeit, anspruchsvolle Aufträge zu akquirieren. Ab 1920 arbeitete er in einer Sozietät mit dem Architekten Arthur Buchloh. Das Büro befand sich am Sonnenwall 73 in Duisburg.