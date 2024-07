CSD in Duisburg Queere Community zeigt Zusammenhalt beim Christopher Street Day

Der diesjährige Christopher Street Day (CSD) in Duisburg steht unter dem Motto Zusammenhalt. Am 27. Juli wird der CSD von LSBTIQ-Menschen, also von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, intersexuellen und queeren Menschen, gefeiert und soll ein klares Zeichen für Vielfalt, Respekt, Akzeptanz und Gleichstellung setzten. Gerade bei den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Strömungen müsse die Community zusammenhalten, um das zu erhalten, was bisher erreicht wurde, so „DUPride“, der Verein Duisburger queerer Menschen.