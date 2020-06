Stadt warnt vor Leichtsinn : Zahl der Infizierten in Duisburg geht wieder zurück

Duisburg Die Zahl der Infizierten in Duisburg ist wieder rückläufig, bei einem Reihentest beim Paketdienst DPD in Hüttenheim gab es keine neuen Fälle mehr. Die Stadt warnt mit Videos davor, zu leichtsinnig mit den Lockerungen umzugehen.

Die Zahlen klangen alarmierend: Mit 175 aktuell Infizierten lag Duisburg noch am Sonntag NRW-weit an der Spitze. Hotspots mit Ausbrüchen in Altenheimen oder dem DPD-Depot in Hüttenheim mit alleine 43 positiv getesteten Mitarbeitern, aber auch die deutlich gestiegene Zahl an Tests waren dafür ausschlaggebend. Inzwischen sieht es wieder etwas besser aus: Die Stadt meldete für Dienstag, 20 Uhr, noch 157 aktuell Infizierte in Duisburg. Bis dahin waren in unserer Stadt 18.085 Tests durchgeführt worden. Insgesamt haben sich in Duisburg 1329 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 1117 sind wieder genesen.