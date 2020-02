Coronavirus : Stadt Duisburg warnt vor Panikmache in Sozialen Medien

In NRW sind am Dienstagabend und am Mittwoch erstmals Patienten positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Foto: dpa/Bernd Thissen

Duisburg Im Netz kursieren laut Stadtverwaltung unbegründete Gerüchte über Corona-Verdachtsfälle in Duisburg. Das Gesundheitsamt sieht sich gut vorbereitet und steht in ständigem Austausch mit Ärzten und Kliniken.

Die Stadt Duisburg warnt ausdrücklich vor Panikmache in Sachen Coronavirus. Weil in den Sozialen Medien Gerüchte kursieren, sah sich die Verwaltung am Mittwoch zu der Stellungnahme veranlasst, dass es entgegen solcher Gerüchte noch immer keinen Verdachtsfall auf Duisburger Boden gebe. „Nicht jeder, der sich mit Grippesymptomen unwohl fühlt, ist auch gleich ein Corona-Verdachtsfall“, stellte Stadtsprecherin Susanne Stölting klar. „Coronaverdächtig kann nur jemand sein, der Symptome aufweist und sich zuletzt in einer der belasteten Regionen aufgehalten oder Kontakt mit anderen Erkrankten gehabt hat.“