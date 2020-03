Coronavirus in Duisburg : Stadt richtet weiteres Testzentrum in Walsum ein

Das zweite Testzentrum am Schulzentrum Driesenbusch in Walsum ist weiträumig abgesperrt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Dieses Drive-in-Zentrum soll die Einrichtung im Süden entlasten. Die Elternbeiträge für geschlossene Kindertagespflegestellen sollen erstattet werden.

Wie berichtet steht das erste Testzentrum auf dem Gelände der Gesamtschule Süd. Durch das zweite Zentrum am Schulzentrum Driesenbusch in Walsum verkürzten sich auch eventuelle Wartezeiten auf ein Minimum, so die Stadt. Das Corona-Testzentrum wird täglich von 8 bis 20 Uhr Personen bei begründetem Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion testen können.

Die betroffenen Personen nehmen telefonisch Kontakt zu ihrem Hausarzt auf. Dieser entscheidet über die Notwendigkeit eines Tests, meldet den Patienten bei Bedarf am Fieberzentrum an und teilt die Adresse mit.

Zur Abklärung der persönlichen Daten muss die zu testende Person den Personalausweis dabei haben. Nach erfolgtem Test müssen sich die Patientinnen und Patienten in häusliche Quarantäne begeben, bis das Testergebnis vorliegt. Über das Ergebnis werden die getesteten Personen über Mitarbeiter der Stadt informiert.

Personen, die keinen eigenen PKW nutzen oder nicht selbstständig zum Testzentrum fahren können, teilen dies dem Hausarzt mit. Der Hausarzt gibt diese Information an das Gesundheitsamt weiter, durch das im Bedarfsfall ein mobiles Team zur Testdurchfühung entsandt wird.

Bürger ohne Anmeldung durch einen Arzt werden vor Ort dagegen nicht getestet. Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass Bürger über die Notrufnummern 112 und 110 keine Informationen zum Corona-Virus oder zur Testdurchführung erhalten. Die Notrufnummern sollen nur im Notfall gewählt werden. Für Informationen steht im Bedarfsfall auch das Servicecenter Call Duisburg unter der Nummer 0203 940049 zur Verfügung.

Die Stadt Duisburg sucht für ärztliche Tätigkeiten im ambulanten Bereich ehrenamtliche Ärzte, die nicht berufstätig oder im Ruhestand sind. Bei den eingerichteten Testzentren im Norden und Süden Duisburgs sowie auch zur Unterstützung bei der Beratung von infizierten Patienten im Gesundheitsamt ist Hilfe gefragt. Interessierte melden sich per E-Mail an spontanhelfer@feuerwehr.duisburg.de oder per Post an die Adresse der Feuerwehr Duisburg, Wintgensstr. 111, 47058 Duisburg.