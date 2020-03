Coronavirus in Duisburg : Hermann-Grothe-Schule und Kitas öffnen wieder – Weinmesse abgesagt

Duisburg Die Hermann-Grothe-Grundschule und zwei benachbarte Kitas in Bissingheim nehmen wieder den Betrieb auf. Wegen des Coronavirus wird nun die Weinmesse abgesagt. Die Duisburger bleiben allerdings gelassen.

Wegen eines Verdachtsfalls im Umfeld der Hermann Grothe Schule musste die Schule und zwei Kitas am Donnerstag geschlossen werden. Nach den aktuellen Ergebnissen des durchgeführten Test und den Ermittlungen des Gesundheitsamtes konnte der Verdacht ausgeräumt werden. Somit können Schule und die Kitas ihren Betrieb am Montag wieder aufnehmen.

Nachdem sich am Mittwoch ein weiterer Corona-Verdachtsfall in Duisburg bestätigt hatte, kündigte die Stadt am Donnerstagmorgen an, die Gemeinschaftsgrundschule Herman-Grothe-Straße und zwei nahegelegene Kitas im Stadtteil Bissingheim geschlossen zu halten.