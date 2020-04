Zweiter Fall in Duisburg : 94-Jährige stirbt nach Covid-19-Infektion

Das Drive-In Testzentrum der Stadt Duisburg auf dem Gelände Schulzentrum Driesenbusch. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Eine 94 Jahre alte Duisburgerin ist am Freitag an den Folgen von Covid-19 gestorben. Es ist der zweite Todesfall in der Stadt, die Zahl der Infizierten steigt. Derweil ruft die Feuerwehr Schneider auf, Masken zu nähen.

Wie die Stadt mitteilt, ist die 94-Jährige am Freitag in einem Krankenhaus in Duisburg gestorben. Sie litt an Vorerkrankungen. Details sind nicht bekannt. Unterdessen gibt es neue Zahlen zu den Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Es sind insgesamt 379. 122 davon sind wieder genesen. Am Donnerstag betrug die Zahl der Infizierten noch 354.

Zurzeit werden 39 Duisburger mit Covid-19 in einem Krankenhaus behandelt. 1.090 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. In den zwei Testzentren sowie bei den mobilen Tests wurden bisher insgesamt 2792 Corona-Tests durchgeführt.

Lesen Sie auch Coronavirus in Duisburg : Behelfskrankenhaus wird zurzeit noch nicht benötigt

Um im Notfall vorbereitet zu sein, bittet die Stadt angesichts der derzeitigen Lage erneut um Hilfe. Ärzte, die aktuell keine Beschäftigung haben, sollen sich über folgende E-Mail-Adresse melden: spontanhelfer@feuerwehr.duisburg.de (Stichwort: Arzt).

Auch die Feuerwehr wirbt um Unterstützung. Gesucht werden Näher und Schneider mit eigener Nähmaschine. Sie werden gebeten, Behelfsmasken nach einem Schnittmuster zu nähen. Das dafür notwendige Material wird durch die Feuerwehr gestellt. Die Arbeiten werden in einer Einrichtung der Feuerwehr durchgeführt. E-Mail-Adresse: spontanhelfer@feuerwehr.duisburg.de, Stichwort: Behelfsmasken.

(atrie)