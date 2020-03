Coronavirus in Duisburg : Zahl der Infizierten steigt auf sieben

Im Schnitt gibt es in Duisburg acht bis zehn Verdachtsfälle pro Tag. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Duisburg Nach einem Anstieg der Corona-Fallzahlen wird in Duisburg ein Krisenstab eingerichtet. Alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen werden abgesagt. Eine Sparkassegeschäftsstelle in Rheinhausen bleibt geschlossen.

Nachdem die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Duisburg am Mittwoch auf sieben bestätigte Fälle gestiegen ist, hat die Stadt einen Krisenstab einberufen. Alle Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern würden bis auf Weiteres abgesagt, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Für Veranstaltungen mit Besucherzahlen unter 1000 erarbeite die Stadt derzeit eine Matrix zur Gefährdungsanalyse, nach der Risikobewertungen vorgenommen werden können, um einzelne Veranstaltungen schneller bewerten zu können.

Bei einer der neu Infizierten handelt es sich um eine Sparkassenmitarbeiterin aus Rheinhausen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist die Geschäftsstelle auf der Beethovenstraße seit heute Mittwochmorgen geschlossen.

Eine Mitarbeiterin habe nach der Rückkehr aus dem Urlaub in Österreich Symptome einer Infektion gezeigt und sei umgehend in häusliche Quarantäne geschickt worden, heißt es dazu vonseiten der Sparkasse. Ein durchgeführter Test habe den Coronaverdacht nun bestätigt. Die Belegschaft der Geschäftsstelle ist bis auf weiteres in häuslicher Quarantäne. Die Geschäftsstelle wird auch in den kommenden Tagen geschlossen bleiben.

Nachdem bereits am Dienstag der dritte Lauf der beliebten Winterlaufserie abgesagt wurde, folgte am Mittwochvormittag die Absage der für Anfang April im Landschaftspark geplanten Spielemesse „Spiel doch“. „Nachdem wir die vergangenen Tage über ständig in enger Abstimmung mit den Behörden standen, wurde jetzt ein Verbot ausgesprochen“, teilte der Veranstalter unserer Redaktion mit. „Wir hatten lange gehofft, dass wir die Veranstaltung doch durchführen können und entschuldigen uns für alle eventuell entstandenen Unannehmlichkeiten. Natürlich sind wir selbst sehr enttäuscht, das gesundheitliche Wohlergehen der Teilnehmer geht aber selbstverständlich vor.“ Die im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für einen etwaigen Nachholtermin.