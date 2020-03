Bauteile aus Overhead-Folien : Uni Duisburg stellt Schutzmasken im 3D-Drucker her

Uni Duisburg stellt Schutzmasken im 3D-Drucker her

So sehen die Schilde für die Masken aus. Sie werden aus zerschnittenen Folien für Overhead-Projektoren gefertigt. Foto: Uni Duisburg-Essen

Duisburg Mitarbeiter der Universität Duisburg-Essen sammeln derzeit am Campus Folien für Overhead-Projektoren ein. Die sollen als Schild für Atemschutzmasken dienen, die im 3D-Drucker entstehen. 1000 Stück sind geplant.

Immer mehr Labore und Forschungseinrichtungen helfen bei der Versorgung von Kliniken mit Atemschutzmasken. An der Universität Duisburg-Essen werden die dafür nötigen Bauteile jetzt mit 3D-Druckern hergestellt. Das Schild für die Maske wird aus Folien für Overhead-Projektoren geschnitten. „Diese sammeln wir gerade überall an der Uni ein“, sagte Stefan Kleszczynski vom Lehrstuhl für Fertigungstechnik an der Universität.