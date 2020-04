Einsatzkräfte brauchen erstmal eine Pause : Corona-Testzentrum Nord bleibt heute geschlossen

Das Sichtungszentrum in Walsum bleibt geöffnet, die benachbarte Teststelle in der Stadthalle bleibt heute hingegen zu. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Das Testzentrum Nord in der Stadthalle Walsum bleibt am Freitag geschlossen. Der Grund: Mehr als 300 Einsatzkräfte hatten am Donnerstagabend bei der Bombenentschärfung im Dellviertel zum Teil bis spät in die Nacht arbeiten müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Entschärfung der Bombe war erst um 23.13 Uhr erfolgreich abgeschlossen. Die Evakuierung aus dem Gefahrenbereich hatte zunächst nach Angaben der Stadt länger gedauert als geplant. Es gab insgesamt 22 Krankentransporte. Einige Menschen hatten sich zudem zunächst geweigert, den Böninger Park zu verlassen.

An dem Einsatz waren 310 Einsatzkräfte beteiligt (Ordnungsamt und Polizei: 140, Feuerwehr: 50, Rotes Kreuz: 120) . Im Aufenthaltsraum an der Gertrud-Bäumer-Schule hatten sich am Abend rund 120 Personen eingefunden.

Lesen Sie auch Coronavirus in Duisburg : Behelfskrankenhaus wird zurzeit noch nicht benötigt

Oberbürgermeister Sören Link dankte allen Haupt- und Ehrenamtlichen Kräften, die im Einsatz waren: „Eine Bombenentschärfung ist immer eine Herausforderung. In diesem Fall kann man kann die Leistung all derer, die nun schon seit Wochen im Dauereinsatz sind, allerdings gar nicht hoch genug bewerten. Ich bin jedem Einzelnen dafür sehr dankbar.“

(mtm)