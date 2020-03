Coronavirus in Duisburg : Theater sagt alle Vorstellungen ab

Alle Veranstaltungen im Duisburger Stadttheater sind abgesagt. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Die Maßnahmen der Stadt zum Coronavirus ziehen weitere Kreise. Die deutsche Oper am Rhein sagt alle Veranstaltungen bis zum 2. April ab, die Tanztage werden mit sofortiger Wirkung beendet.

Die Stadt Duisburg setzt die Anweisung der Landesregierung, alle Veranstaltungen mit über 1000 Gästen abzusagen, konsequent um. Wie heute bekannt wurde, sind alle Veranstaltungen der Deutschen Oper am Rhein bis einschließlich zum 2. April abgesagt worden. Außerdem sind die Duisburger Tanztage 2020 mit sofortiger Wirkung beendet.

Zu der Absage der Tanztage äußerte sich die Verwaltung am Donnerstagvormittag wie folgt: „In Anbetracht der aktuellen Entwicklung des Coronavirus in Deutschland wurde heute im Rahmen der täglichen Risikoabwägung entschieden, die Tanztage Duisburg 2020 nicht mehr fortzuführen. Das gilt schon für die Show heute (12. März) Nachmittag. Aus logistischen Gründen ist es leider nicht möglich, die Shows nachzuholen.“ Bereits gekaufte Tickets können laut Verwaltung in den Vorverkaufsstellen, in denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Online-Tickets nehme die Firma ADticket unter der Telefonnummer 01806/050 400 oder per E-Mail: kunden@adticket.de zurück.

Auch die Deutsche Oper am Rhein hat den Allgemeinverfügungen der Städte Düsseldorf und Duisburg folgend alle Veranstaltungen bis zum 2. April abgesagt. Das teilte die Kultureinrichtung unserer Redaktion am Donnerstagvormittag mit. Die Situation werde beobachtet und fortlaufend neu bewertet, heißt es in der Mitteilung. „Die Häuser setzen sich mit den betroffenen Karteninhabern in Verbindung, um eine Umbuchung oder eine Stornierung anzubieten.“