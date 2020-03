Coronavirus in Duisburg : Rat zieht in die Mercatorhalle

Rat zieht in die Mercatorhalle

Coronavirus in Duisburg

Normalerweise sitzen die Ratsmitglieder in Duisburg dicht beieinander. Das will OB Sören Link vermeiden. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Um die Duisburger Ratsleute zu schützen, hat Oberbürgermeister Sören Link entschieden, die kommende Ratssitzung am 30. März in die Mercatorhalle zu verlegen. Die Ausschüsse tagen fortan im Ratssaal oder im Raum „Wuhan“.

Wegen des Coronavirus verlegt die Stadt Duisburg ihre nächste Ratssitzung am 30. März vom Ratssaal in die Philharmonie Mercatorhalle. Das bestätigte die Verwaltung unserer Redaktion am Donnerstag auf Nachfrage.