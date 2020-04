Coronavirus in Duisburg : Dieses Festivals, Feste und Kirmes stehen 2020 vor dem Aus

Das Weinfest in der City gehört zur Tradition größerer Veranstaltungen in Duisburg. Ob es in diesem Jahr stattfinden kann, ist noch unklar. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Noch ist nicht klar, was die Absage von „Großveranstaltungen“ bis zum 31. August für Duisburg im Einzelnen bedeutet. Die Liste größerer Veranstaltungen im Frühjahr und Sommer ist allerdings recht lang. Eine Übersicht.

Großveranstaltungen sollen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden. Das ist wohl eines der Ergebnisse des Treffens der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch. In Duisburg könnten unter anderem folgende Veranstaltungen davon betroffen sein:

Duisburger Stadtfest Auch diese Veranstaltung lockte in den vergangenen Jahren stets Tausende in die City. In diesem Jahre sollte sie vom 17. bis 19. Juli für Partystimmung in der Innenstadt sorgen.